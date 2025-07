'Versleten' Djokovic wil 'absoluut terugkomen' op Wimbledon

LONDEN (ANP/DPA) - Novak Djokovic is van plan ook volgend jaar weer op Wimbledon te spelen. "Hopelijk was dit niet mijn laatste wedstrijd op het Centre Court. Ik wil absoluut nog minstens één keer terugkomen", zei de 38-jarige Serviër na zijn uitschakeling in de halve finales door Jannik Sinner.

Djokovic stond tien keer in de finale van het grandslamtoernooi in Londen en won zeven keer. Hij maakte tegen Sinner weinig kans, al werd hij zichtbaar gehinderd door een dijbeenblessure. "Het was geen prettig gevoel op de baan, maar ik wil niet in detail treden. Dit was geen pech, maar het is de leeftijd, de slijtage. Als ik tegen Sinner of Carlos Alcaraz moet spelen, voelt het alsof ik al met een halflege tank aan de wedstrijd begin. Zij zijn jong en fit."