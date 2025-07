Wall Street sluit met verliezen, Levi Strauss wint na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen het weekend ingegaan. Beleggers op Wall Street verwerkten het nieuws dat president Donald Trump vanaf 1 augustus een heffing van 35 procent wil invoeren op een deel van de producten uit Canada. Daardoor werden de handelszorgen weer aangewakkerd. Verder was jeansmerk Levi Strauss een flinke winnaar na goed ontvangen kwartaalcijfers.

Volgens Trump is de maatregel een reactie op Canadese tegenheffingen op goederen uit de Verenigde Staten. De handelsstrijd tussen de twee buurlanden laait daarmee weer op. Trump zei verder tegen nieuwszender NBC News dat hij de meeste landen die nog geen brief hebben ontvangen met nieuwe importheffingen, een basistarief van 15 tot 20 procent wil opleggen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 44.371,51 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 6259,75 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 20.585,53 punten. De S&P 500 en Nasdaq sloten donderdag nog op nieuwe recordstanden.

Grote banken

Levi Strauss kwam donderdag na het slot van de beurshandel in New York met resultaten en werd meer dan 11 procent hoger gezet. De spijkerbroekenfabrikant presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en werd ook positiever over de omzet en winst dit jaar. Financieel topman Harmit Singh verwacht dat het jeansmerk met hogere verkopen de impact van de importheffingen van Trump kan compenseren.

Levensmiddelenconcern Kraft Heinz ging 2,5 procent vooruit. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal is Kraft Heinz, bekend van de ketchup, bezig met voorbereidingen voor de afsplitsing van bepaalde levensmiddelenproducten in een nieuwe onderneming. Kraft Heinz kampt onder meer toenemende concurrentie van goedkopere merken. In april verlaagde het concern nog zijn omzetverwachting voor het hele jaar.

Verder keken handelaren al uit naar volgende week. Dan komt het cijferseizoen op Wall Street echt op gang met resultaten van de grote banken JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup en Morgan Stanley. Ook streamingdienst Netflix opent dan de boeken