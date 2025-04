Verstappen 1 honderdste sneller dan Piastri, pakt pole in Jeddah

JEDDAH (ANP) - Max Verstappen heeft ietwat verrassend poleposition veroverd in de Grote Prijs van Saudi-Arabië. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 was op het circuit van Jeddah de snelste in de kwalificatie. Hij klokte in zijn Red Bull 1.27,294 en was exact één honderdste van een seconde sneller dan Oscar Piastri in zijn McLaren.

Lando Norris schakelde zichzelf uit voor een positie vooraan in de startopstelling. De leider in het kampioenschap reed tijdens zijn eerste run in de derde en laatste kwalificatiesessie iets te wild over de kerbstones en crashte vervolgens met zijn McLaren in de muur.

De kwalificatie was bijzonder spannend. Na de eerste run was Verstappen slechts een duizendste sneller dan Piastri, die in zijn tweede run ruim onder de tijd van Verstappen dook. De Limburger perste er vervolgens in zijn tweede poging een perfecte ronde uit. Hij veroverde voor de 42e keer in zijn carrière de pole.

Maximaal

Verstappen won vorig jaar de GP van Saudi-Arabië, waar hij toen ook de poleposition pakte. Hij heeft dit seizoen de Grote Prijs van Japan gewonnen, maar eindigde vorige week slechts als zesde in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen staat derde in de WK-stand achter leider Norris en Piastri.

In de trainingen zag het er niet naar uit dat Verstappen zich in de kwalificatie zou kunnen meten met Norris en Piastri. Het duo van McLaren domineerde met veel snellere tijden dan Verstappen, die vorige week na de GP van Bahrein steen en been klaagde over de onbestuurbaarheid van zijn Red Bull. De auto liep voor geen meter, foeterde hij. Maar zoals zo vaak wist het team van Red Bull toch weer de auto zodanig aan te passen, dat Verstappen er in Saudi-Arabië het maximale uit wist te halen.

George Russell was ook snel in de kwalificatie. De Brit zette in zijn Mercedes de derde tijd neer. Hij gaf iets meer dan een tiende toe op Verstappen. Charles Leclerc reed in zijn Ferrari de vierde tijd en start zondag naast Russell vanaf de tweede startrij. Yuki Tsunoda, de teamgenoot van Verstappen, eindigde als achtste in de kwalificatie. De onfortuinlijke Norris zal zondag vanaf plek tien vertrekken.