Verstappen beperkt schade in sprintrace Brazilië, Norris wint

SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen heeft in de sprintrace van de Grote Prijs van Brazilië de schade beperkt ten opzichte van zijn concurrent Lando Norris. De regerend wereldkampioen in de Red Bull eindigde als derde. Norris won de sprintrace en pakte daarmee 2 punten meer dan de Nederlander.

Verstappen heeft op het WK met 368 punten er 45 meer dan Norris. Verstappen weet al dat hij voor de grand prix van zondag een gridstraf van vijf plaatsen krijgt. Hij moet vijf posities naar achteren in de startopstelling, omdat zijn racewagen een nieuwe motor heeft gekregen. De kwalificatie voor de grand prix is om 19.00 uur (Nederlandse tijd).

Piastri startte vanaf poleposition en hield de leiding. De eerste vier wagens reden daarna weg bij de rest van het veld en bleven dicht bij elkaar. Verstappen probeerde in de beginfase Charles Leclerc enkele keren in te halen, maar dat lukte niet. Piastri had een kleine voorsprong op Norris, die er niet in slaagde weg te rijden bij Leclerc en Verstappen.

Door een fout van Leclerc kregen de McLarens een kleine voorsprong, maar de teamleiding droeg Piastri op dat moment niet op om Norris te laten passeren. Verstappen passeerde Leclerc wel in de achttiende ronde. In de 22e ronde liet Piastri Norris alsnog voorbij, maar Verstappen kroop dicht op de McLaren, totdat de strijd werd stilgelegd door een virtuele safetycar. In de laatste ronde lukte het Verstappen niet meer Piastri te passeren.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez eindigde op de achtste plaats. Daarmee pakte de Mexicaan, die vanaf de dertiende plaats was gestart, nog 1 punt in het WK.