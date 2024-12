Verstappen en Russell ruziën na incident in Qatar nog even verder

ABU DHABI (ANP/DPA) - Max Verstappen wil vier dagen na zijn felle kritiek op George Russell in Qatar niets van zijn woorden terugnemen. De viervoudig wereldkampioen is nog altijd boos dat de Mercedes-coureur hem bij de raceleiding beschuldigde van hinderen tijdens de kwalificatie van de GP van Qatar. Russell blijft echter bij zijn woorden.

"Misschien zou ik nu nog meer zeggen", antwoordde Verstappen tijdens de persconferentie in Abu Dhabi op de vraag of hij zijn woorden terugnam. "Ik heb nergens spijt van. In mijn hele carrière heb ik zoiets nog niet meegemaakt. Dat kon ik echt niet accepteren."

Verstappen moest zich na de kwalificatie afgelopen zaterdag melden bij de stewards na klachten van Russell dat hij "onnodig te langzaam" had gereden. "Ik had niet verwacht dat iemand zo doelbewust probeert een ander een straf aan te smeren en liegt over wat er is gebeurd", zei de Nederlander, die zijn pole door de straf kwijtraakte aan de Brit.

Russell reageerde gelaten op de beschuldigingen. "Er is niets gelogen. Feiten zijn feiten", zei de Mercedes-coureur. "Ik ken de reden voor zijn persoonlijke aanval niet, want ik heb geen probleem met Max. Maar ik zal mijn mening niet veranderen."