Frankrijk vindt huidige vorm Mercosur-deal 'onaanvaardbaar'

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Het voorlopige handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse landen van de Mercosur is in zijn huidige vorm voor de Franse president Emmanuel Macron nog altijd "onaanvaardbaar". Het kantoor van de president kwam met die verklaring terwijl de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in Uruguay is voor onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag. Daar wordt al 25 jaar over gepraat, maar het kwam nooit tot een akkoord.

Macron heeft tegen Von der Leyen gezegd dat Frankrijk de deal in zijn huidige vorm niet kan accepteren. Von der Leyen is positief gestemd over het sluiten van het handelsverdrag met Mercosur, dat bestaat uit Argentinië, Brazilië, Uruguay, Paraguay en sinds kort ook Bolivia. "De finish is in zicht", schreef ze eerder op donderdag op X.

De deal, die door de meeste Zuid-Amerikaanse landen wordt gesteund, wordt binnen de EU sterk gepromoot door Duitsland en Spanje. Maar boeren in onder andere Frankrijk vrezen oneerlijke concurrentie uit Zuid-Amerika, omdat bijvoorbeeld de milieuvereisten daar minder streng zouden zijn.