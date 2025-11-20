Verstappen: groot deel seizoen niet wat ik ervan verwachtte

LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen vindt dat hij en Red Bull "trots" kunnen zijn op het verkleinen van de aanzienlijke puntenachterstand die ze eerder dit seizoen in de Formule 1 hadden. Dat zei hij op een persconferentie in aanloop naar de Grote Prijs van Las Vegas. De Nederlander erkende dat het prestatieniveau gedurende het grootste deel van het seizoen "niet was wat ik ervan verwachtte".

Na de Dutch Grand Prix in Zandvoort in augustus, de eerste race na de zomerstop, had Verstappen meer dan 100 punten achterstand op de toenmalige leider in het kampioenschap, Oscar Piastri. Een sterke reeks voor de viervoudig wereldkampioen zorgde er echter voor dat hij drie van de vier volgende grands prix won, waardoor zijn puntentotaal steeg en hij weer meedeed aan de titelstrijd.

"Het is niet waar ik het grootste deel van het seizoen op had gehoopt, anders vecht je het hele seizoen om de titel, wat we niet echt hebben gedaan", aldus Verstappen.