Demonstratie tegen wapenbeurs Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Op het plein bij evenementencentrum Ahoy in Rotterdam demonstreren enkele tientallen leden van verschillende actiegroepen tegen de jaarlijkse wapenbeurs NIDV Exhibition for Defence and Security (NEDS).

De betogers roepen vanuit een speciaal opgetuigd demonstratievak leuzen naar de bezoekers van de beurs. Ze worden daarbij in de gaten gehouden door vele tientallen agenten. Vorig jaar moest de politie meermalen ingrijpen tegen demonstranten die blokkades opwierpen. Ook werd het gebouw beklad met rode verf. Tot nu toe verloopt de demonstratie zonder incidenten.

Meerdere politiebusjes staan rond het demonstratievak en bij het gebouw van Ahoy opgesteld om herhaling van het bekladden te voorkomen. Ook staat een glazenwasser paraat om eventueel de ramen schoon te maken.

De actievoerders zijn verenigd in een coalitie van lokale en nationale collectieven met de naam Verzet tegen Oorlog (VeTO). Ze zijn van plan om beurtelings tot het einde van de beurs, donderdag 19.00 uur, actie te voeren.