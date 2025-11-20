ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Demonstratie tegen wapenbeurs Rotterdam

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 9:09
anp201125093 1
ROTTERDAM (ANP) - Op het plein bij evenementencentrum Ahoy in Rotterdam demonstreren enkele tientallen leden van verschillende actiegroepen tegen de jaarlijkse wapenbeurs NIDV Exhibition for Defence and Security (NEDS).
De betogers roepen vanuit een speciaal opgetuigd demonstratievak leuzen naar de bezoekers van de beurs. Ze worden daarbij in de gaten gehouden door vele tientallen agenten. Vorig jaar moest de politie meermalen ingrijpen tegen demonstranten die blokkades opwierpen. Ook werd het gebouw beklad met rode verf. Tot nu toe verloopt de demonstratie zonder incidenten.
Meerdere politiebusjes staan rond het demonstratievak en bij het gebouw van Ahoy opgesteld om herhaling van het bekladden te voorkomen. Ook staat een glazenwasser paraat om eventueel de ramen schoon te maken.
De actievoerders zijn verenigd in een coalitie van lokale en nationale collectieven met de naam Verzet tegen Oorlog (VeTO). Ze zijn van plan om beurtelings tot het einde van de beurs, donderdag 19.00 uur, actie te voeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading