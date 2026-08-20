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Tel Sell keert terug op televisie na faillissement

Economie
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 13:47
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LAREN (ANP) - Thuiswinkelbedrijf Tel Sell keert terug op de Nederlandse televisie. Nadat moederbedrijf Mediashop Benelux vijf maanden geleden failliet was gegaan, verdween het merk. Tel Sell is bekend van de productverkoop op de Nederlandse televisie door middel van lange reclames op commerciële zenders.
Naast de programma's van Tel Sell worden de producten ook online aangeboden. De nieuwe eigenaar is Omni Channel Group, moederbedrijf van onder meer Tommy Teleshopping.
De nieuwe eigenaar hoopt voort te kunnen bouwen op de "grote naamsbekendheid van Tel Sell". Bernie Veldhoen, directeur, zegt daarover: "Tel Sell heeft een bijzondere plek in de Nederlandse tv-geschiedenis. We willen Tel Sell daarom niet alleen terugbrengen, maar het merk ook klaarzetten voor de nieuwe generatie."
Het Nederlandse Tel Sell werd in 1993 opgericht. Bekende uitspraken waren onder meer "Maar dat is nog niet alles" en "Er is meer".
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