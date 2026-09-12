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Verstappen klokt vijfde tijd bij derde training in Madrid

Sport
door anp
zaterdag, 12 september 2026 om 14:12
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MADRID (ANP) - Max Verstappen (28) heeft tijdens een langdurig onderbroken derde vrije training in Madrid de vijfde tijd neergezet. De viervoudig wereldkampioen van de Formule 1 reed zijn snelste ronde op het nieuwe circuit in de Spaanse hoofdstad in 1.33,172.
De Italiaan Kimi Antonelli reed in zijn Mercedes de snelste tijd (1.32,797) voor de Monegask Charles Leclerc in zijn Ferrari (1.32,963). De Australiër Oscar Piastri van McLaren klokte de derde tijd (1.32,986).
De derde training lag een tijdje stil nadat Lewis Hamilton in zijn Ferrari was gecrasht op de Madring. De wagen van de Britse coureur raakte beschadigd aan de voorvleugel.
Verstappen zette vrijdag bij de eerste en tweede vrije training respectievelijk de vijfde en de zesde tijd neer. Zaterdag om 16.00 uur staat de kwalificatie van de veertiende GP van het seizoen op het programma.
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