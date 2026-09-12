Wielrenster Bredewold mist WK en vreest einde seizoen na val

BOFFRES (ANP) - Wielrenster Mischa Bredewold mist het WK en vreest voor het einde van haar seizoen door een valpartij. Dat heeft haar ploeg SD Worx-Protime zaterdag bekendgemaakt in een persbericht. Bredewold maakte deel uit van de donderdag bekendgemaakte selectie voor de WK wielrennen in Montréal, dat later deze maand plaatsvindt.

Maar diezelfde dag kwam Bredewold ten val in de Faun Tour Femmes, een etappekoers op het tweede niveau. Ze kon de etappe uitrijden, maar werd na afloop voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Daar is een kleine breuk in haar bekken vastgesteld, en een wond aan haar elleboog. Ze is succesvol geopereerd.

"Er werd gevreesd voor een afgescheurde pees in mijn elleboog, maar gelukkig bleek tijdens de operatie dat dit niet het geval was", zegt Bredewold in het persbericht. "Dit is een enorme teleurstelling. Ik vrees dan ook dat dit hoogstwaarschijnlijk het einde van mijn seizoen betekent." Ze geeft aan extra te balen omdat ze zich verheugde op de WK in Montréal.

Bredewold won dit jaar de Ronde van Baskenland. Eerder in haar carrière won ze de Amstel Gold Race en werd ze Europees kampioen. De Nederlandse WK-selectie is gebouwd rond kopvrouw Demi Vollering. De winnares van de Tour de France won heel veel in haar loopbaan, maar werd nog nooit wereldkampioen.