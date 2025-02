Verstappen komt tot 74 ronden en derde tijd op testdag Bahrein

SAKHIR (ANP) - Max Verstappen heeft de eerste dag in zijn nieuwe Red Bull goed doorstaan. De viervoudig wereldkampioen reed in totaal 74 ronden op het circuit van Bahrein tijdens de eerste van drie officiële testraces in de Formule 1. Hij noteerde de derde tijd. Lando Norris was de snelste van allemaal in zijn McLaren met een geklokte ronde van 1.30,430. De Brit reed 52 ronden. George Russell zette in zijn Mercedes de tweede tijd neer; hij reed 70 ronden.

De actiefste coureur was Esteban Ocon. De Fransman ging in zijn Haas 88 keer rond op het woestijncircuit in Sakhir.

De eerste testdag verliep zonder crashes. Een aantal coureurs spinde of moest even buiten de baan om te corrigeren. Er was in de middagsessie een onderbreking van ongeveer een uur door een stroomstoring. De lichten vielen uit, alsmede de tijdregistratie. De wedstrijdorganisatie besloot de coureurs een uur langer door te laten rijden om het onvoorziene oponthoud te compenseren en de coureurs de gelegenheid te geven hun testprogramma te kunnen afwerken.