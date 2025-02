Stichting Laurentien dreigde met rechtszaak tegen Financiën

DEN HAAG (ANP) - De door prinses Laurentien opgerichte stichting die gedupeerde toeslagenouders hielp, heeft in mei gedreigd met een rechtszaak tegen het ministerie van Financiën. Dat blijkt uit WhatsAppberichten die het ministerie deze maand heeft vrijgegeven. De Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) was het oneens met Financiën over de manier waarop de hersteloperatie moest worden georganiseerd.

Diverse media berichtten woensdag over het beeld van ernstig verstoorde verhoudingen tussen Financiën en SGH dat naar voren komt uit de honderden appjes. Een ambtenaar krijgt bijvoorbeeld het advies om niet de telefoon op te nemen als Laurentien belt. "Haar telefoontjes zijn ook niet bedoeld om aardig te zijn, ze zijn onderdeel van een onderhandelingsstrategie."

In een ander bericht deelt een ambtenaar twee tips die Laurentien in een video zou hebben gegeven. De eerste tip is om te zorgen voor een "stip op de horizon", de tweede om 's nachts te werken. "De mensen bij de overheid werken van 9 tot 5 dus die sluiten om 5 uur hun computer af en als je dan 's nachts een mailtje stuurt zijn ze volgende ochtend helemaal overrompeld", citeert de ambtenaar. Bas van den Dungen, de hoogste ambtenaar van Financiën, reageert met een emoji die op het punt staat te kotsen.

Een "misverstand", schrijft Van den Dungen woensdag in een bericht op LinkedIn. Hij wilde niet "kotsen op Stichting Gelijkwaardig Herstel", maar bedoelde "dat ik baalde dat er een filmpje rondging waarin werd gedaan alsof ambtenaren niet óók hard werken aan het herstel".