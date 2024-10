Verstappen na tijdstraffen zesde in Mexico, rivaal Norris tweede

MEXICO-STAD (ANP) - Max Verstappen heeft na een bewogen Grote Prijs van Mexico iets van zijn voorsprong in het wereldkampioenschap moeten inleveren. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 kreeg tijdens de race twee tijdstraffen van tien seconden te verwerken voor het dwarsbomen van zijn grote rivaal Lando Norris. Na een inhaalrace eindigde hij als zesde.

Carlos Sainz was in zijn Ferrari heer en meester op het hooggelegen circuit van Mexico-Stad en de Spanjaard won voor Norris, die tegen het einde van de race Charles Leclerc van Ferrari inhaalde. De coureur van McLaren liep 10 punten in op Verstappen. De WK-leider van Red Bull heeft met nog vier races te gaan 47 punten meer dan Norris.