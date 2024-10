Geweerde Khatib houdt mogelijk toch speech, vorm onduidelijk

NIJMEGEN (ANP) - Mohammed Khatib van de omstreden pro-Palestijnse beweging Samidoun houdt maandag mogelijk toch een speech voor studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat kondigden de protestorganisatie Nijmegen Encampment en initiatiefnemer en universitair docent Harry Pettit zondagavond aan op sociale media. Khatib, die maandag zou spreken op de universiteitscampus, kreeg vrijdag een inreisverbod opgelegd omdat het kabinet zijn komst "zeer onwenselijk" vindt.

Of hij maandag toch fysiek aanwezig zal zijn in Nijmegen of dat hij zijn lezing via een videoverbinding houdt, is onduidelijk. Een woordvoerder van Nijmegen Encampment zegt "alle opties" open te houden, maar het niet precies te weten omdat hij niet betrokken is bij de organisatie van de speech. Het is in ieder geval de bedoeling dat de toespraak onderdeel is van een demonstratie tegen het kabinetsbesluit om Khatib uit Nederland te weren, zegt hij.

De Radboud Universiteit laat zondagavond weten dat zij ook niet weet of Khatib op locatie of online een speech zal geven. "We zijn de ontwikkelingen aan het volgen, maar weten nog niet wat er morgen daadwerkelijk zal gebeuren", aldus een woordvoerder.

Khatib zelf is het hele weekend niet bereikbaar voor commentaar. Hij kondigde vrijdag aan naar de rechter te stappen om het inreisverbod aan te vechten, maar bij de rechtbank is vooralsnog geen zaak bekend.