Verstappen noemt raceweekend in Hongarije 'verschrikkelijk'

BOEDAPEST (ANP) - Max Verstappen kijkt met "een verschrikkelijk gevoel" terug op de GP van Hongarije. Verstappen eindigde op de negende plaats. "Er viel niks van te maken. Het hele weekend was verschrikkelijk", zei Verstappen na afloop tegen Viaplay.

Verstappen behaalde met zijn negende plaats slechts twee punten voor het WK-klassement. Hij klaagde in Hongarije voortdurend over een gebrek aan grip en balans. "Het was dramatisch", aldus de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen kwam tijdens de race bijna in aanraking met de Ferrari van Lewis Hamilton bij een inhaalactie in bocht 4. Verstappen moest daarvoor na de race verantwoording afleggen bij de stewards. "Ik snap het niet zo goed. Ze hadden dat goed tijdens de race kunnen afhandelen. Ik steek mijn neus naast die van Hamilton. Hij schrikt daarvan en gaat van de baan af. Meer was het niet."

Verstappen kijkt uit naar een korte vakantie totdat op 31 augustus de GP van Zandvoort wordt verreden.