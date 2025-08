Brouwer en Van de Velde winnen brons op EK beachvolleybal

DÜSSELDORF (ANP) - Alexander Brouwer en Steven van de Velde hebben ten koste van hun landgenoten Stefan Boermans en Yorick de Groot de bronzen medaille gewonnen op het EK beachvolleybal. Brouwer en Van de Velde werkten in de tweede set in Düsseldorf drie matchpoints weg en waren in de beslissende set de sterkste: 11-21 26-24 15-13.

De 35-jarige Brouwer en de vijf jaar jongere Van de Velde zijn sinds dit jaar een duo en hebben hun eerste belangrijke medaille binnen. Van de Velde werd vorig jaar op het EK in eigen land al derde met zijn vorige partner Matthew Immers.

Brouwer en Van de Velde waren in de troostfinale terechtgekomen na een nederlaag tegen voormalig olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen. Het Nederlandse duo was als achttiende geplaatst. Boermans en De Groot verloren in de halve finales van regerend olympisch kampioenen David Ahman en Jonatan Hellvig uit Zweden.