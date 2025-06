Verstappen noemt tweede plaats in Canada maximaal haalbare

MONTREAL (ANP) - Max Verstappen vond de tweede plaats bij de Grote Prijs van Canada het maximaal haalbare. De wereldkampioen in de Formule 1 moest de zege laten aan George Russell in de Mercedes. "We reden een aanvallende en een verdedigende race. Dat is gelukt en dit was voor ons het maximaal haalbare", zei de Red Bull-coureur in het flashinterview na de finish.

"In de eerste twee delen hadden we het moeilijk met de banden", zei Verstappen, die na de tweede bandenwissel wel goede rondetijden kon blijven rijden. "De snelheid was iets beter met minder brandstof in de auto. Dat was goed. We reden aanvallend qua strategie, maar we moesten ons ook verdedigen ten opzichte van de auto's achter ons."

Verstappen liep zo in het WK in op McLaren-coureurs Oscar Piastri (vierde) en Lando Norris (uitgevallen), maar wilde daar nog geen conclusies uit trekken. "Het is nog een lang seizoen. We bekijken het race voor race en hopen weer een sterk weekend te hebben bij de Grote Prijs van Oostenrijk."