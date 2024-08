Verstappen positief over Dutch GP na 2025: ik rij nog tijdje mee

ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen kent de zorgen over het voortbestaan van de Dutch Grand Prix na 2025, maar hij denkt dat de organisatie van de Formule 1-race op het circuit van Zandvoort er wel uit gaat komen. "Ook omdat ik nog zeker een paar jaar in de Formule 1 zit", zegt hij tegen het ANP.

Verstappen houdt van Zandvoort. "Ik ben altijd heel blij om hier aanwezig te zijn en hier te rijden. Het is een van de beste circuits op de kalender. Ik wil natuurlijk heel graag dat de Dutch Grand Prix blijft, maar het is niet aan mij of dat ook gaat lukken. Ik denk dat ik al een belangrijke rol heb gespeeld en genoeg heb gedaan, want als ik niet in de Formule 1 had gezeten, hadden we niet hoeven denken aan een grand prix in Zandvoort", aldus de coureur van Red Bull, die de afgelopen drie jaar won.

Het contract van Zandvoort met de Formule 1 loopt af na 2025. Er zijn dan vijf jaar achtereen races geweest in Zandvoort. De Formule 1 kon terugkeren naar het circuit in de Noord-Hollandse duinen door de ongekende populariteit van Verstappen. Sponsors legden de miljoenen bijeen om het evenement mogelijk te maken. Het circuit verwacht ook dit jaar weer 300.000 bezoekers in drie dagen.

Organisatie

De organisatie van de Dutch GP kondigde al eerder aan dat het niet vanzelfsprekend is dat het evenement na 2025 weer op de kalender staat. Directeur Robert van Overdijk van het circuit noemde onder meer belastingverhogingen als potentiële bedreigingen, omdat de kaartjes daardoor duurder zullen worden. Ook is het afwachten of sponsors en commerciële partners door willen gaan.

"Uiteindelijk moet het wel haalbaar en realistisch zijn dat je een grand prix kunt garanderen. Maar het is niet aan mij, want ik kijk ook niet naar de cijfers van elk jaar", aldus Verstappen, die zich donderdag wel presenteerde als ambassadeur van hoofdsponsor Heineken. De Limburger heeft als taak het alcoholvrije bier van het Nederlandse bedrijf onder de aandacht te brengen. "Zolang de promotors blij zijn met de cijfers, dan denk ik dat het door kan gaan. Ik denk dat ik genoeg heb gedaan, maar het is aan de promotors om er met de Formule 1 uit te komen."