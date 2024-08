Aegon onderuit op Damrak door hogere sterftecijfers in VS

AMSTERDAM (ANP) - Aegon was donderdag met afstand de grootste verliezer bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. De verzekeraar zag zich genoodzaakt in de eerste jaarhelft een last van meer dan 400 miljoen euro in te boeken door bijgewerkte sterftecijfers voor zijn levensverzekeringsproducten in de Verenigde Staten. De beurswaarde daalde meer dan 5 procent.

Volgens vertrekkend financieel directeur Matt Rider was de afgelopen zes tot acht kwartalen sprake van verhoogde sterfte als gevolg van de coronapandemie. Dit zou mensen betreffen die tijdens de coronajaren geen medische zorg hadden gezocht en daardoor nu in een hoger tempo overlijden. Volgens analisten overschaduwde deze kwestie de anderszins sterke onderliggende resultaten van Aegon op de Amerikaanse markt.

De algehele stemming op het Damrak was behoudend. De AEX-index ging 0,1 procent vooruit naar 908,36 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 884,89 punten. De belangrijkste beursgraadmeter in Frankfurt won 0,2 procent, die in Parijs en Londen bleven dicht bij de slotstanden van een dag eerder.