Verstappen redelijk productief tijdens ochtendsessie in Bahrein

door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 12:22
SAKHIR (ANP) - Max Verstappen heeft tijdens zijn eerste sessie van de tweede testweek in Bahrein 56 ronden gereden. Daarmee was de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 productiever dan zijn teamgenoot Isack Hadjar een dag eerder, die toen in de ochtendsessie slechts dertien ronden reed door onderhoud aan de Red Bull. Over de hele dag kwam de Fransman tot een kleine zeventig ronden, Verstappen komt donderdagmiddag nog in actie.
George Russell was donderdagochtend in de Mercedes de productiefste met 77 ronden. Wereldkampioen Lando Norris (McLaren) was de snelste met een ronde van 1.33,453, Verstappen gaf daar als nummer 2 ruim een tiende op toe.
Verstappen toonde zich in Bahrein herhaaldelijk kritisch op de nieuwe auto's in de Formule. De koningsklasse is dit jaar overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica is veranderd; de auto's zijn lichter, smaller en wendbaarder.
