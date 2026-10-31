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Verstappen rijdt met schade vijfde tijd in tweede training Mexico

Sport
door anp
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N i e u w bericht, meer informatie over training na 4e alinea
MEXICO-STAD (ANP) - Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Mexico-Stad de vijfde tijd gereden. Hij kon door schade aan de vloer van zijn Red Bull niet maximaal presteren.
Charles Leclerc van Ferrari reed evenals in de eerste training de snelste ronde op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez. Hij was net iets rapper dan Lando Norris van McLaren en George Russell van Mercedes. Kimi Antonelli klokte de vierde tijd.
Verstappen had vroeg in de sessie een aanvaring met Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander van Racing Bulls wilde niet wijken voor de Nederlander, die boos reageerde en pareerde door in een volgende bocht de auto van Lawson af te snijden. De Red Bull raakte bij die agressieve actie wel een stuk van zijn bodemplaat kwijt. Dat beïnvloedde de snelheid van zijn auto.
Verstappen en Lawson zullen na de training bij de stewards van de FIA uitleg moeten geven over hun 'gevaarlijke rijgedrag'.
Antonelli was donderdag nog ziek en afwezig op de mediadag, maar bleek fit genoeg om een dag later in zijn Mercedes te stappen voor de trainingen. De 20-jarige Italiaan wordt zondag de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1 als hij in de grand prix in de top 9 eindigt.
Verstappen ontbrak in de eerste vrije training. Hij stond in die sessie zijn Red Bull af aan de Japanse 'rookie' Ayumu Iwasa. De viervoudig wereldkampioen is recordhouder met vijf zeges in de Grote Prijs van Mexico-Stad.
Zaterdag is er eerst nog de derde vrije training, daarna volgt de kwalificatie waarin de coureurs strijden om de beste startplek voor de grand prix op zondag.
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