Verstappen rijdt zesde tijd in derde training van GP Oostenrijk

SPIELBERG (ANP) - Max Verstappen heeft bij de derde vrije training van de Grote Prijs van Oostenrijk de zesde tijd neergezet. Op de Red Bull Ring in Spielberg moest de Nederlander 0,273 seconde toegeven op de Brit George Russell in de Mercedes. Die was met 1.07,096 net iets sneller dan zijn Italiaanse teamgenoot Kimi Antonelli (0,038 seconde).

Achter Russell en Antonelli zette Lewis Hamilton, de winnaar van de GP van Catalonië twee weken geleden, de derde tijd neer op 0,066 seconde van zijn landgenoot. Verstappen, die pas na twintig minuten de baan opkwam, moest ook nog McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri voor zich dulden. Zijn achterstand van 0,273 seconde op Russell was wel veel minder dan de halve seconde die hij in de eerste twee trainingen langzamer was dan Antonelli.

Na zeven races staat Verstappen zevende in de WK-stand met 55 punten. Antonelli gaat met 156 punten aan de leiding, gevolgd door Lewis Hamilton (Ferrari, 115 punten) en Russell (106).

De coureurs komen zaterdag om 16.00 uur in actie in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk.