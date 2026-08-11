We kiezen onze vrienden nog op dezelfde manier uit als in de tijd van de holbewoners

Al die online forums vol gelijkgestemden en datingsites die zijn omgetoverd tot vriendschapsapps: nooit hadden we meer manieren om nieuwe vrienden te maken. En toch, zo blijkt uit nieuw onderzoek, kiezen we die vrienden nog steeds zoals onze verre voorouders dat deden. De hamvraag die je brein onbewust stelt: zou deze persoon een goede jager-verzamelaar zijn geweest?

Onderzoekers van de University of California, Santa Barbara publiceerden hun bevindingen deze week in het tijdschrift Evolution and Human Behavior. Hun conclusie: we zijn geëvolueerd om langdurige banden aan te gaan met mensen die eruitzien alsof ze wisten wat ze deden. Betrouwbare jachtpartners. Slimme verzamelaars. Mensen die weten hoe ze moeten overleven.

Zo testten de wetenschappers onze holbewoner-instincten

Om dit te onderzoeken, lieten de onderzoekers vreemden 30 minuten met elkaar praten en vroegen ze daarna hoe graag ze vrienden zouden willen worden. In een tweede experiment beoordeelden deelnemers foto's van vreemden, nadat ze eerst hun eigen belangrijkste levensdoel hadden genoemd.

Je zou verwachten dat de moderne mens vooral onder de indruk is van iemand die goed met technologie overweg kan. Niets is minder waar. Deelnemers kozen keer op keer voor mensen die coöperatief, competent, fysiek dominant, aantrekkelijk en van hoge status overkwamen: precies de eigenschappen die nuttig waren toen we nog wegrenden voor sabeltandtijgers.

Je brein denkt nog in mammoeten

Opvallend: die voorkeuren veranderden nauwelijks, ongeacht iemands daadwerkelijke doelen in het moderne leven. Ondanks al onze eigentijdse smaak blijft ons brein dus in stenen tijdperk-termen denken. We zoeken nog steeds naar mensen die een mammoet zouden kunnen vellen, alleen zijn die mammoeten tegenwoordig vooral metaforisch. Kun jij de problemen van vandaag net zo vastberaden aanpakken als onze voorouders ooit jaagden op vlees of zochten naar bessen?

Chemie, humor en gedeelde interesses blijven natuurlijk belangrijk. Maar onder dat alles zit nog altijd die oerbehoefte: omringd willen zijn door mensen die hun zaakjes op orde lijken te hebben. Wie had dat gedacht.