Verstappen start als vierde in sprintrace Miami

MIAMI (ANP) - Max Verstappen start als vierde in de sprintrace van de Grote Prijs van Miami. De regerend wereldkampioen was met de Red Bull duidelijk langzamer dan de Italiaan Kimi Antonelli in de Mercedes. Ook de twee McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris waren sneller dan Verstappen

Verstappen arriveerde pas laat in Miami omdat hij aanwezig was bij de bevalling van zijn partner Kelly Piquet. Het stel kreeg een meisje met de naam Lily, zo maakte de 27-jarige coureur via Instagram bekend.

De sprintrace is zaterdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd). Later die dag is om 22.00 uur de kwalificatie voor de GP van zondag.