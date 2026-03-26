Hoe voeding onze slaap beïnvloedt

Voeding stuurt je biologische klok in de nacht veel subtieler dan het laatste kopje koffie of dat glas wijn voor het slapengaan doet vermoeden. Nieuwe studies laten zien dat vooral vezels en plantaardige diversiteit meetbaar terugkomen in je slaaparchitectuur – de verdeling tussen lichte, diepe en REM-slaap

Hoe je darmen je slaap aansturen

In een recente studie volgden onderzoekers meer dan 3.500 volwassenen twee dagen lang tot in detail: wat ze aten én hoe ze sliepen, gemeten met medische sensoren. Wie boven het gemiddelde van circa 21 gram vezels per dag uitkwam, bracht zo’n 3,4 procent meer van de nacht door in diepe, herstellende slaap en minder in lichte slaap. Ook een grotere variëteit aan plantaardig voedsel – verschillende soorten groente, fruit, peulvruchten en noten – hing samen met sneller inslapen en een lagere hartslag ’s nachts.

De kwaliteit van onze nachten begint waarschijnlijk al uren eerder – ergens tussen ontbijt, lunch en de laatste hap van de dag

Vezels zelf worden nauwelijks verteerd, maar vormen voeding voor het darmmicrobioom, dat er korteketenvetzuren van maakt die ontstekingen dempen en via de zogenoemde darm-hersenas zenuwactiviteit en mogelijk de slaap reguleren. Plant-rijk eten l evert bovendien tryptofaan en melatonine-voorlopers, bouwstenen van het slaaphormoon, al is het exacte effect van gewone voeding op melatonine nog onderwerp van onderzoek.

Wat je beter laat in de avond laat

Niet alleen wát je eet, maar ook wánneer je eet, blijkt uit de literatuur. Zware, late maaltijden houden het spijsverteringsstelsel op volle toeren, wat de overgang naar diepe rust kan verstoren. Cafeïne – in koffie, cola, energydrinks en soms thee – kan je biologische klok tot ruim veertig minuten vertragen; daarom raden slaapklinieken aan om minimaal zes uur voor bedtijd te stoppen met cafeïnehoudende dranken. Alcohol werkt aanvankelijk verdovend, maar leidt in de tweede helft van de nacht juist tot meer onderbrekingen en lichtere slaap.

Vezels voor meer diepe slaap Onderzoekers van het Weizmann Institute koppelden de dagelijkse voeding van ruim 3.500 volwassenen aan hun slaap, gemeten met medische apparatuur.

Belangrijk is wel dat deze grote observatiestudies verbanden aantonen, geen harde oorzaak-gevolgrelaties. Toch sluiten de bevindingen aan bij wat we al wisten over plant-rijke voeding: goed voor hart, stofwisseling en darm – en mogelijk een klein maar betekenisvol duwtje richting diepere nachtrust.