Verstappen tweede in kwalificatie Miami, pole voor Antonelli

MIAMI (ANP) - Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft poleposition veroverd in de Grote Prijs van Miami. De leider in het kampioenschap was in zijn Mercedes iets sneller dan Max Verstappen, die verrassend de tweede tijd noteerde. Het was opnieuw zeer warm rondom het Hard Rock Stadium, maar dit keer stond er ook een stevige wind.

Verstappen leek geen last te hebben van de omstandigheden. Hij zette in de eerste kwalificatiesessie vlot een snelle tijd neer. Alleen Antonelli en Charles Leclerc gingen daar nog onder. De viervoudig wereldkampioen draaide in de tweede sessie de zaken om, door op de valreep met nieuwe banden de snelste tijd te noteren. In de laatste sessie reed hij vlak voor het einde naar de tweede tijd.