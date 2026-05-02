ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onweersbuien zorgen lokaal voor overlast

Samenleving
door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 22:40
anp020526135 1
DEN HAAG (ANP) - Hevige buien die gepaard gaan met onweer zijn zaterdagavond via het zuiden Nederland binnengetrokken. Op sommige plekken zorgde dat voor overlast. Zo werd de voetbalwedstrijd in Nijmegen tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd.
Op beelden van L1Nieuws is te zien hoe er veel regenwater door een straat in Epen in het Zuid-Limburgse Heuvelland naar beneden stroomt. De veiligheidsregio liet rond 21.00 uur weten dat de brandweer nog niet hoefde uit te rukken vanwege overlast. In America in het noorden van Limburg viel een boom over een weg, zo is op foto's bij Limburgse media te zien. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien.
Omroep Brabant meldt dat brandweerlieden die te voet de natuurbrand bij Budel en Weert bestrijden, zijn weggegaan vanwege onweer dat overtrok. Wel zijn er extra bluswagens gestuurd om daarmee de brand te kunnen blijven blussen.
Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland.
loading

POPULAIR NIEUWS

ftcms_f82379de-bfc2-4002-b0e5-b44d384d013d

Trump stuurloos: hoe zijn tweede termijn vastloopt op oorlog, narcisme en geestelijk verval

ANP-515535639

Honderduizenden Syrische vluchtelingen gaan terug naar huis, maar niet de Syriërs uit Nederland

generated-image (1)

Top 6 gezonde vissoorten: waarom vette vis bovenaan staat

olieprijs_belegger_illustratie_v2

Olie boven $120, AEX wankelt: dit is wat de gewone belegger nu kan doen

minder mensen met pensioen gemiddelde leeftijd waarop wel omhoog1684129702

Pensioenfondsen lopen miljarden aan rendement mis door structureel zwak beleggingsbeleid

anp020526009 1

Trump probeert het Congres wijs te maken dat de oorlog voorbij is

Loading