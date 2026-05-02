Onweersbuien zorgen lokaal voor overlast

DEN HAAG (ANP) - Hevige buien die gepaard gaan met onweer zijn zaterdagavond via het zuiden Nederland binnengetrokken. Op sommige plekken zorgde dat voor overlast. Zo werd de voetbalwedstrijd in Nijmegen tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd.

Op beelden van L1Nieuws is te zien hoe er veel regenwater door een straat in Epen in het Zuid-Limburgse Heuvelland naar beneden stroomt. De veiligheidsregio liet rond 21.00 uur weten dat de brandweer nog niet hoefde uit te rukken vanwege overlast. In America in het noorden van Limburg viel een boom over een weg, zo is op foto's bij Limburgse media te zien. Ook hadden sommige plekken last van hagelbuien.

Omroep Brabant meldt dat brandweerlieden die te voet de natuurbrand bij Budel en Weert bestrijden, zijn weggegaan vanwege onweer dat overtrok. Wel zijn er extra bluswagens gestuurd om daarmee de brand te kunnen blijven blussen.

Vanwege de onweersbuien had het KNMI van tevoren code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland.