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Verstappen verovert poleposition voor Grote Prijs van Singapore

Sport
door anp
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SINGAPORE (ANP) - Max Verstappen start zondag vanaf poleposition in de Grote Prijs van Singapore. De viervoudig wereldkampioen was in de kwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay met een rondje van 1.31,373 de snelste. Hij was een fractie sneller dan Ferrari-coureur Charles Leclerc uit Monaco en diens Britse teamgenoot Lewis Hamilton.
Voor Verstappen is het de derde poleposition op rij. Hij veroverde een week geleden de pole in de kwalificatie van de Grote Prijs van Bahrein, die in Maleisië werd verreden. Daarna was hij de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace in Singapore. Die race won Verstappen eerder op zaterdag.
De Grote Prijs van Singapore begint zondag om 14.00 uur.
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