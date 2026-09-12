Verstappen verwacht dat inhalen lastig wordt bij GP van Spanje

MADRID (ANP) - Max Verstappen verwacht zondag in Madrid een race waarbij heel moeilijk kan worden ingehaald. "Er is maar één te volgen lijn. Dat is makkelijk te verdedigen", zei Verstappen voor de Grote Prijs van Spanje in Madrid. De viervoudig wereldkampioen werd derde in de kwalificatie, achter de Brit Lando Norris en de Italiaan Kimi Antonelli.

Verstappen is geen fan van een nieuw stratencircuit zoals in Madrid. Als het aan hem had gelegen, had de baan van 5,4 kilometer rondom het beurscomplex Ifema er anders uitgezien. "Als je me een plattegrond geeft, dan kan ik dat regelen. Maar dat gebeurt nooit in de Formule 1", stelde Verstappen tegen Nederlandse media.

Volgens de viervoudig wereldkampioen is er alleen in het Saoedische Jeddah weleens sprake van geweest dat hij iets over een circuit mocht zeggen als coureur. "In Jeddah hebben we wel een paar dingen kunnen veranderen", zei hij. "Maar eigenlijk moet je dat vooraf doen. Een coureur weet namelijk heel goed hoe een goede bocht eruit moet zien. Al zijn er ook genoeg voorbeelden van circuits waar het wel goed is."