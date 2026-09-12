Wie vandaag ziek wordt, krijgt via de meeste cao's het eerste jaar het volledige loon doorbetaald. Verdwijnt die bovenwettelijke aanvulling, dan levert iemand met een modaal salaris bij ziekte netto zo'n 650 euro per maand in. Bij tweemaal modaal kan het verschil oplopen tot ruim 1.200 euro.

Wat de wet zegt, en wat de cao erbij doet

De wet verplicht werkgevers minimaal 70 procent van het loon door te betalen bij ziekte, twee jaar lang. In de praktijk vullen cao's dat fors aan: het eerste jaar krijgt het overgrote deel van de werknemers 100 procent doorbetaald, waardoor de totale doorbetaling over twee jaar op 170 procent of meer van het jaarloon uitkomt. Minister Thierry Aartsen (VVD) legde daags voor de landelijke ov-staking een inventarisatie op tafel die die bovenwettelijke aanvulling ter discussie stelt. We schreven eerder over de politieke kant van de brief en de drie scenario's . Dit stuk beantwoordt een andere vraag: wat merk je ervan op je bankrekening?

Alles boven 70 procent is cao. Precies dat deel staat nu op het spel.

Minimumloon: beschermd door de bodem

Per 1 juli 2026 bedraagt het bruto referentieminimummaandloon 2.337 euro bij een 36-urige werkweek. Zeventig procent daarvan is 1.636 euro, ruim onder het minimumloon. Maar de wet schrijft voor dat de doorbetaling niet onder het wettelijke minimumloon mag komen. Die bodem vangt de klap volledig op: voor minimumloonverdieners verandert er in het eerste ziektejaar netto niets.

Modaal: zo'n 650 euro per maand minder

Het modale maandsalaris bedraagt circa 3.700 euro bruto per maand, exclusief vakantiegeld. Zeventig procent daarvan is 2.590 euro. Dat ligt ruimschoots boven het minimumloon, dus er is geen bodem die beschermt. Het bruto verschil met volledige doorbetaling: 1.110 euro per maand. Na belasting en heffingskortingen houdt iemand met een modaal inkomen bij ziekte netto zo'n 650 euro per maand minder over, bijna 8.000 euro op jaarbasis.

Op jaarbasis verdampt bij een modaal inkomen bijna een maandsalaris aan netto inkomen.

Tweemaal modaal: een dubbele klap

Wie circa 7.400 euro bruto per maand verdient, stuit op een tweede grens. De wettelijke doorbetalingsplicht is gemaximeerd op 70 procent van het maximumdagloon. Dat maximumdagloon bedraagt per 1 juli 2026 309,91 euro per dag, wat neerkomt op circa 4.720 euro bruto per maand. Het bruto verschil met het huidige volledige salaris bedraagt daardoor bijna 2.700 euro. Netto kan dat neerkomen op ruim 1.200 euro minder per maand: meer dan 14.000 euro op jaarbasis.

Hoe hoger het salaris, hoe groter het gat. Het maximumdagloon werkt als een dubbele rem.

Wie het hardst geraakt wordt

Het patroon is helder: wie het minst verdient, merkt niets. Wie rond modaal zit, verliest honderden euro's per maand. En wie daarboven zit, raakt meer dan duizend euro kwijt. Dat zijn vaak de huishoudens die hun hypotheek, kinderopvang en vaste lasten op een volledig salaris hebben ingericht.

Nog niets besloten

Er is nog niets besloten. De brief van Aartsen is een inventarisatie, geen wetsvoorstel. Het meest besproken scenario is bovendien iets minder vergaand: werkgevers mogen dan nog maximaal zes maanden aanvullen boven de 70 procent, wat naar schatting 1,4 miljard euro per jaar bespaart. In dat geval verschuift de klap naar de tweede helft van het eerste ziektejaar, maar verandert er voor iedereen boven het minimumloon nog altijd maandenlang honderden euro's.

De drie rekensommen zijn indicatief: pensioenpremies, toeslagen en persoonlijke heffingskortingen kunnen het verschil per loonstrook groter of kleiner maken. Maar de richting is duidelijk. Of het zover komt, hangt af van wat er aan de cao-tafel en in de Tweede Kamer gebeurt. Wie wil weten wat er op het spel staat, heeft nu de bedragen.