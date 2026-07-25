Verstappen zesde in kwalificatie voor Grote Prijs van Hongarije

BOEDAPEST (ANP) - Max Verstappen start zondag als zesde bij de Grote Prijs van Hongarije in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen in de Red Bull moest de poleposition laten aan de Brit Lando Norris in de McLaren. Verstappen was 0,518 seconde langzamer.

Regerend wereldkampioen Norris reed met 1.17,207 de beste tijd. Hij was daarmee 0,012 seconde sneller dan Hamilton in de Ferrari. De Monegask Charles Leclerc zette in de Ferrari de derde tijd neer op 0,238 seconde. Kampioenschapsleider Kimi Antonelli uit Italië reed in de Mercedes de vierde tijd en ook de Australiër Oscar Piastri was in de McLaren nog sneller dan Verstappen.

De Grote Prijs van Hongarije start zondag om 15.00 uur. In de WK-stand leidt Antonelli met 204 punten. Verstappen staat op de zevende plaats met 91 punten.