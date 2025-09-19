Verstappen zet zesde tijd neer bij tweede training in Bakoe

BAKOE (ANP) - Max Verstappen heeft bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de zesde tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen van de Formule 1 reed in zijn Red Bull een tijd van 1.41,902. De Brit Lewis Hamilton noteerde in zijn Ferrari verrassend de snelste tijd (1.41,293) op het stratencircuit van Bakoe. Diens teamgenoot Charles Leclerc was de op één na snelste. George Russell van Mercedes reed de derde tijd.

De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri reden in de eerste training de snelste rondes, maar waren bij de tweede training met respectievelijk een tiende en twaalfde tijd minder goed. Verstappen noteerde bij de eerste vrije training de zevende tijd.

Zaterdag staan de derde training en de kwalificatie op het programma en zondag om 13.00 uur begint de race.

Verstappen won twee weken geleden in het Italiaanse Monza zijn derde race van het seizoen. De huidige nummer 3 in het WK-klassement werd vorig jaar vijfde in Bakoe.