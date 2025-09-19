Een flinke dosis zonneschijn in pilvorm kan je cellen misschien wel langer jong houden, zo blijkt uit een studie. Mensen die dagelijks vitamine D3 slikten, hebben namelijk minder slijtage aan hun telomeren, de ‘dopjes’ op je DNA die veroudering in toom houden.

Je chromosomen, die je DNA dragen, kan je vergelijken met lange schoenveters. Aan de uiteinden zitten kleine plastic dopjes, de telomeren, die voorkomen dat de boel gaat rafelen. Elke keer als je cellen delen, worden die dopjes iets korter. Als ze te kort worden, gaan je cellen kapot of stoppen ze met werken. Dat is een van de redenen waarom we ouder worden en vatbaarder worden voor ziektes zoals kanker, hartproblemen of dementie.

In deze studie volgden onderzoekers meer dan duizend mensen. De ene helft kreeg dagelijks 2000 IE (internationale eenheden, een soort meetmaat voor vitamines) vitamine D3, de andere helft kreeg een neppil (placebo). Na vier jaar keken de onderzoekers naar de lengte van de telomeren.

De mensen die vitamine D kregen, hadden minder slijtage: hun telomeren waren iets langer dan die van de placebogroep. Het was een klein maar meetbaar verschil. Omega-3 vetzuren, die ook in de studie werden getest, deden niks voor de telomeren. Het is dus echt de vitamine D die hier het verschil maakt.

Wat heb je hieraan?

Betekent dit dat je met vitamine D 120 wordt? Niet per se. De onderzoekers zeggen dat dit geen bewijs is dat je langer leeft, maar wel dat je cellen minder snel verouderen. En dat is al heel wat! Kortere telomeren worden namelijk gelinkt aan allerlei narigheid, zoals hartziekten, kanker en auto-immuunziekten.

Eerdere studies van dezelfde onderzoeksgroep lieten al zien dat vitamine D het risico op uitgezaaide kanker en auto-immuunziekten kan verlagen. Samen met deze nieuwe ontdekking lijkt het erop dat een goede dosis vitamine D je lichaam langer in topconditie kan houden. De gebruikte dosis, 2000 IE per dag, is wel hoger dan de standaard adviezen.