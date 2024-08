Verstappen ziet in Zandvoort dat hij 'beetje te langzaam is'

Er is werk aan de winkel voor Red Bull in de Dutch Grand Prix. "We zijn een beetje te langzaam", zei Max Verstappen na de twee vrije trainingen, waarin hij respectievelijk de tweede en de vijfde tijd realiseerde. "Een beetje te langzaam in de korte run en een beetje te langzaam in de lange run. Op dit moment weten we niet goed hoe we dit specifiek moeten verbeteren. We zullen daarnaar moeten kijken."

Verstappen aast op een vierde zege op rij in de Grote Prijs van Nederland, maar hij is in een fase terechtgekomen waarin hij niet meer zo dominant is als in de voorgaande twee seizoenen. De 26-jarige Limburger heeft na de Grote Prijs van Spanje op 23 juni niet meer gewonnen en is al vier races zonder zege. "De positie waarin we verkeren is niet helemaal onverwacht. De afgelopen races misten we ook al de snelheid. Een verrassing is het dus niet, maar we gaan er wel alles aan doen om de auto wat beter in vorm te krijgen voor de kwalificatie op zaterdag."