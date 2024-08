Vijf redenen waarom je stinkende voeten hebt en wat je er aan kunt doen

bromodosis wordt genoemd. Ongeveer 15 procent van ons heeft last van erg stinkende voeten , een aandoening die ook welwordt genoemd.

“Er zijn een paar verschillende redenen waarom je last kunt hebben van stinkende voeten,” legt Emma McConnachie uit, woordvoerder van het Royal College of Podiatry tegen de Telegraph . “De meeste gevallen worden veroorzaakt door een opeenhoping van bacteriën of schimmelinfecties.”.

Als het echt je voeten zijn en niet je schoenen die de vieze geur verspreiden, dan zijn er vijf waarschijnlijke oorzaken. Hier is wat je aan elk van hen kunt doen.

1. Zweet

Je voeten hebben ongeveer 250.000 zweetklieren - dat zijn meer zweetklieren per centimeter dan waar ook op je lichaam. Schoenen en sokken houden het zweet vast, waardoor bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen. Als de bacteriën zich voeden met de dode huidcellen en oliën van je voeten, komt er een schadelijke geur vrij.

Hoe los je het op?

“Was je voeten elke dag met warm zeepwater en droog je voeten goed af, ook tussen je tenen,” adviseert McConnachie. “Dit kan een uitdaging zijn voor mensen die moeite hebben om bij hun voeten te komen, dus een douchespons met een lange steel kan een manier zijn om je voeten veilig schoon te maken tijdens het baden. Het gebruik van een spons om je voeten te reinigen kan ook helpen om de dode huid te verwijderen die je lichaam probeert af te schudden.”

McConnachie benadrukt de juiste keuze van schoenen en sokken. Ze moeten schoon, droog en absorberend zijn. “Katoen, bamboe en merinowol zijn allemaal uitstekende natuurlijke vezels die de huid helpen ademen. Mensen met zweetvoeten geven vaak de voorkeur aan sokken van bamboe of merinowol om het vocht van de huid af te voeren,” zegt ze. En als je sokken vochtig worden gedurende de dag, probeer dan halverwege een nieuw paar aan te trekken.

Niet elke dag hetzelfde paar schoenen dragen is cruciaal. “Je schoenen 24-48 uur de tijd geven om op te drogen voordat je ze weer draagt, helpt om de ophoping van bacteriën te verminderen”, legt McConnachie uit.

2. Schimmelinfectie

Een schimmelinfectie van de voet, ook wel bekend als voetschimmel, treft ongeveer 70 procent van de mensen ooit in hun leven. Het wordt meestal veroorzaakt door huid-op-huidcontact of contact met een huidschilfer, meestal in gedeelde ruimtes zoals sauna's en kleedkamers. Het veroorzaakt een prikkende uitslag op de voet. Schimmelnagelinfecties komen ook relatief vaak voor, bij ongeveer een op de 10 mensen. In beide gevallen produceert de schimmel, die zich voedt met zweet, olie en dode huid, een onaangename geur die 'kaasachtig' of 'gistachtig' kan zijn.

Hoe te verhelpen

Atleetvoet gaat niet vanzelf over, maar wordt behandeld met antischimmelmiddelen die je bij de apotheek kunt kopen. Vraag je arts of apotheker welk middel voor jou geschikt is.

Houd er rekening mee dat schimmelinfecties kunnen worden doorgegeven door het delen van handdoeken, schoenen en sokken - dus als je besmet bent, zorg er dan voor dat je deze gescheiden houdt van mensen die bij je wonen.

3. Hormonale veranderingen

Het is niet je verbeelding: tienervoeten stinken echt. Zweetklieren over het hele lichaam zijn actiever tijdens de puberteit en ze worden niet alleen geactiveerd door beweging en warmte, maar ook door emoties zoals angst of nervositeit.

Zwangere vrouwen hebben ook meer last van stinkende voeten omdat er tijdens de zwangerschap meer bloed door je lichaam wordt gepompt, waardoor je lichaamstemperatuur stijgt. Deze stijging, in combinatie met hormonale veranderingen, leidt tot meer zweet in het hele lichaam. Ongeveer twee derde van de zwangere vrouwen heeft echter last van een verhoogd reukvermogen (hyperosmie) - dus zelfs als hun voeten niet meer zweten dan voorheen, kunnen ze gevoeliger zijn voor de geur.

Hoe los je het op?

In beide gevallen is het een kwestie van het algemene lichaamszweet onder controle houden. Als je tiener elke dag dezelfde schoenen draagt naar school, investeer dan in twee paar en wissel ze af zodat de schoenen de tijd hebben om volledig te drogen.

Zwangere vrouwen die last hebben van gezwollen voeten moeten schoenen dragen die de huid meer ruimte geven om te ademen.

4. Hyperhidrose

Als je merkt dat je voeten en andere delen van je lichaam erg zweterig zijn, heb je misschien last van hyperhidrosis, oftewel overmatig zweten. “Hierdoor kun je meer zweet produceren dan de gemiddelde persoon, wat leidt tot een rubberachtige en vochtige huid en stinkende voeten,” zegt McConnachie.

Hoe los je het op?

“Het kan helpen om dagelijks een antitranspirant op je voeten aan te brengen. Dit kan de antitranspirant zijn die je ook voor je oksels gebruikt of een die specifiek voor voeten is”, stelt McConnachie voor. “Als het niet helpt, praat dan met je podoloog of huisarts, want er zijn verschillende producten en behandelingen die je kunnen helpen.”

5. Diabetes

Hoewel stinkende voeten niet duiden op diabetes, moeten mensen met deze aandoening wel extra voorzichtig zijn met de conditie van hun voeten. Mensen met diabetes kunnen voetzweren ontwikkelen of ongenezen voetzweren hebben die een geur afgeven die wordt veroorzaakt door zweet en bacteriën.

Hoe te genezen

“Als ze een actieve wond op de voet hebben en er is een geur, dan kan dat een teken zijn dat de wond geïnfecteerd is,” zegt McConnachie.