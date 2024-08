Agenten Secret Service gedwongen met verlof na aanslag op Trump

Meerdere agenten van de Amerikaanse veiligheidsdienst Secret Service zijn met verlof gestuurd na de moordaanslag op de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Het gaat onder anderen om leden van het team dat de beveiliging coördineerde van Trumps verkiezingsevenement op 13 juli in Pennsylvania, melden Amerikaanse media.

De Secret Service spreekt over een "personele kwestie". De Secret Service houdt zijn personeel aan de hoogste professionele normen en "alle geïdentificeerde en bewezen schendingen worden onderzocht" waarna disciplinaire maatregelen kunnen volgen, aldus een woordvoerder.

Kimberly Cheatle, directeur van de Secret Service, nam ontslag nadat ze had erkend dat haar dienst had gefaald omdat de aanslag door een 20-jarige schutter niet was voorkomen. Trump raakte gewond aan zijn oor en een man in het publiek werd gedood voordat een sluipschutter van de dienst de schutter doodschoot.