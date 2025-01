Vier Nederlandse tennissers in kwalificatie ABN AMRO Open

ROTTERDAM (ANP) - Vier Nederlandse tennissers komen in actie in de kwalificaties van het ABN AMRO Open. Jesper de Jong is op basis van zijn ranking toegelaten. Thijs Boogaard, Gijs Brouwer en Jelle Sels hebben wildcards ontvangen.

Het kwalificatietoernooi wordt gespeeld op zaterdag 1 en zondag 2 februari in Ahoy in Rotterdam. Het hoofdtoernooi begint op maandag 3 februari.

"Het is mooi dat we dankzij de goede ranking van Jesper de Jong vier Nederlandse spelers in actie zullen zien in het kwalificatietoernooi", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. "Het zou mooi zijn als een of meer van hen zich nog weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het is een serieuze uitdaging, er staan diverse spelers uit de top 100 op de lijst. Maar Gijs Brouwer was er vorig jaar dichtbij, dus het zou zomaar kunnen."