Vierde etappezege in Ronde van Italië voor Deense renner Pedersen

VICENZA (ANP) - Wielrenner Mads Pedersen heeft opnieuw een rit gewonnen in de Ronde van Italië. De 29-jarige Deense wielrenner was de sterkste in de 180 kilometer lange dertiende etappe, van Rovigo naar Vicenza. De Belg Wout van Aert van Visma - Lease a Bike kwam als tweede over de finish, voor de Mexicaanse klassementsleider Isaac Del Toro. Del Toro blijft in het bezit van de roze trui.

Voor Pedersen betekende het alweer zijn vierde ritzege deze Giro. Eerder won de renner van Lidl-Trek de eerste, derde en vijfde etappe.