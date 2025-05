Kabinet wil behalve vliegbasis ook nieuwe kazerne in Flevoland

DEN HAAG (ANP) - Behalve een vliegbasis voor F-35 gevechtsvliegtuigen op Lelystad Airport krijgt Flevoland ook een nieuwe kazerne bij Zeewolde. Dat staat in de uitbreidingsplannen van Defensie. Verder komt er nieuwe munitieopslag in Staphorst en in het Friese Kollumerwaard. En de activiteiten op vliegbasis Deelen bij Arnhem worden flink opgeschroefd.

Een andere belangrijke wens van Defensie is om veel meer met helikopters te kunnen laagvliegen. Daar zijn zeven nieuwe gebieden voor gevonden. Over vijf jaar moet laagvliegen in bijna heel Zeeland mogelijk zijn, maar ook in flinke delen van Noord-Holland, Overijssel, Noord-Brabant en Utrecht. Met F-35's moet meer geoefend worden op de Noordzee en bij Vlieland wil het ministerie met zwaardere bommen gaan oefenen.

Het dicht bij de Veluwe gelegen Deelen krijgt in de plannen een korte onverharde baan voor het oefenen van tactische landingen met transportvliegtuigen. Het gaat om maximaal 240 vluchten. Er wordt hier al geoefend met helikopters en dat wordt uitgebreid naar maximaal 14.200 helikoptervliegbewegingen. Ook worden hier zware drones voor het vervoer van vracht gestationeerd.

Grootschalig conflict

Defensie wil voorbereid zijn op een grootschalig conflict. Het krijgt sinds de Russische inval in Oekraïne veel meer geld. Het ministerie wil groeien naar 100.000 man en veel meer gaan oefenen. Defensie zegt te hebben gekeken naar een "minimale behoefte" aan extra ruimte. Dat neemt niet weg dat er lokaal ingrijpende maatregelen worden genomen.

Enkele tientallen huizen en bedrijven moeten worden gesloopt of verplaatst om de uitbreiding mogelijk te maken. Dat speelt vooral in Flevoland. Voor de kazerne moeten negen boerenbedrijven verdwijnen, net als 387 hectare landbouwgrond en 245 hectare natuur. Bij Lelystad gaat het om dertien huizen en bedrijven.

Beperkingen

Er zijn de nodige beperkingen, erkent Defensie. Het gaat dan om zaken als stikstofruimte en netcongestie. "Op het onderdeel stikstof zal per deelproject locatiespecifiek moeten worden onderzocht wat de oplossingsmogelijkheden zijn", aldus Defensie. Vertraging is ook mogelijk door de schaarse netcapaciteit. Veel plannen moeten tussen 2030 en 2035 worden gerealiseerd.

Een deel van de plannen was al eerder uitgelekt zoals het weer in gebruik nemen van de kazerne in Budel waar nu nog een azc is en de wens om F-35's te stationeren op Lelystad Airport. Daar wil Defensie medegebruiker worden van een burgervliegveld waar vakantievluchten vertrekken. Maar de Tweede Kamer ziet daar niets in, ook coalitiepartijen BBB en NSC verzetten zich hiertegen.

Het voornemen is dat het kabinet eind dit jaar tot een definitief oordeel komt.