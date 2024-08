Vijfvoudig olympisch medaillewinnaar Daley kondigt afscheid aan

LONDEN (ANP/RTR) - Schoonspringer Tom Daley beëindigt zijn topsportloopbaan. Dat zei de 30-jarige Brit toen hij na de Olympische Spelen weer terug was in Engeland.

In Parijs behaalde Daley samen met Noah Williams zilver op het onderdeel 10 meter synchroon. Het betekende zijn vijfde olympische medaille.

Daley deed na de Zomerspelen van 2021 in Tokio al een stap terug, maar op verzoek van zijn oudste zoon was hij er in Parijs toch weer bij. Daley werd daarmee de eerste Britse schoonspringer die op vijf Zomerspelen actief was.

"Het was emotioneel aan het einde, daar op het platform, wetende dat dit mijn laatste competitieve duik zou zijn", vertelde Daley aan de Britse Vogue. "Maar ik moet op een gegeven moment een beslissing nemen en dit voelt als het juiste moment om ermee te stoppen."