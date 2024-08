Grieken vragen en krijgen hulp uit Europa om branden bij Athene

ATHENE (ANP/AFP) - Om de natuurbranden bij de hoofdstad Athene te bestrijden, heeft Griekenland officieel hulp gevraagd aan de Europese Unie. Vier landen hebben inmiddels steun toegezegd.

Italië, Frankrijk, Tsjechië en Roemenië sturen brandweerlieden om te helpen een enorme natuurbrand te beteugelen die in de buitenwijken van Athene woedt. De Fransen zeggen 180 man, 55 trucks en een helikopter te leveren.

De Grieken vechten tegen de helse gevolgen van wat de heetste zomer ooit wordt, melden media. Een reeks branden rukt in een lijn van 30 kilometer op richting Athene. Een van de branden heeft het Pentelikongebergte bereikt, dat beroemd is om het marmer dat gebruikt is op de Akropolis en in andere historische monumenten in Athene. De nabijgelegen stad Marathon, die zijn naam gaf aan de hardloopwedstrijd, is geëvacueerd.