Telecombedrijf VEON beëindigt Amsterdamse beursnotering

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Telecomconcern VEON gaat zijn beursnotering in Amsterdam beëindigen, omdat er te weinig in het aandeel wordt gehandeld. Daarbij spelen ook de kosten van zo'n beursnotering een rol, meldt het bedrijf maandag.

"We merken dat onze investeerders eigenlijk niet echt geïnteresseerd zijn in handel op Euronext", zegt Kaan Terzioglu, topman van VEON. Volgens hem is nog geen besluit genomen over het eventueel verplaatsen van het in Amsterdam gevestigde hoofdkantoor. Het bedrijf heeft ook een beursnotering aan de Amerikaanse Nasdaq.

VEON heeft in Nederland een beursnotering, maar geen telecomactiviteiten. Het concern is daarentegen een grote speler in landen als Algerije, Pakistan en Oekraïne. Het aandeel VEON is sinds de notering in Amsterdam in april 2017 meer dan 70 procent in waarde gedaald.

Het bedrijf verwacht dat het beëindigen van de notering in het vierde kwartaal plaatsvindt. VEON werd in 1992 in Moskou opgericht als VimpelCom, een van de eerste mobiele telefoonproviders in Rusland. Het bedrijf verliet Rusland na de Russische invasie van Oekraïne.