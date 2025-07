Vingegaard viel aan omdat Pogacar dat niet deed

LUCHON-SUPERBAGNÈRES (ANP) - Jonas Vingegaard keek tevreden terug op de veertiende etappe van de Tour de France waarin hij in het spoor van zijn rivaal Tadej Pogacar als derde eindigde achter Thymen Arensman. "Net als gisteren in de tijdrit kan ik blij zijn met hoe de benen voelden", vertelde de Deen van Visma - Lease a Bike bij Eurosport.

"Dit was een van de zwaarste bergetappes die ik ooit heb gereden. Dan is het mooi als je in de slotfase nog kunt versnellen", meende de tweevoudig Tourwinnaar, die op de slotklim aanviel in een groep die op ongeveer twee minuten achter koploper Arensman reed. "Ik verwachtte dat Tadej wel zou aanvallen en proberen de rit te winnen. Toen hij dat niet deed, besloot ik zelf maar te versnellen. Mooi dat ik dat nog kon."

Vingegaard had met de Amerikaan Sepp Kuss en de Brit Simon Yates twee man in de vroege kopgroep, maar ontkende dat er sprake was van een plan waarbij zij zouden wachten op hun kopman. "Ze gingen voor de ritzege en konden Arensman niet volgen."