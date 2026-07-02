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Pogačar ziet meer concurrenten in Tour dan alleen Vingegaard

Sport
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 19:21
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BARCELONA (ANP) - Tadej Pogačar denkt niet alleen aan tweevoudig winnaar Jonas Vingegaard als concurrent in de jacht op zijn vijfde eindzege in de Tour de France. "Er zijn er nog wel wat meer die voor de overwinning kunnen gaan. Maar de concurrentie met Jonas is de afgelopen jaren inderdaad boeiend geweest. Ik hoop dat dat nog lang zo doorgaat, want we stuwen elkaar steeds weer naar een hoger niveau", zei de 27-jarige Sloveen van UAE Team Emirates tijdens een persconferentie in Barcelona.
Pogačar is dit seizoen uitzonderlijk dominant met dertien overwinningen in zestien wedstrijddagen. Veel ogen zijn ook gericht op de Franse debutant Paul Seixas. Bij Red Bull-Bora-hansgrohe delen tweevoudig olympisch kampioen Remco Evenepoel uit België en Florian Lipowitz, de Duitse nummer 3 van vorig jaar, het kopmanschap.
Pogačar reed bewust wat minder wedstrijden om ook te blijven genieten van het koersen. "Maar de trainingskilometers tikken ook aan, dus ik voel me goed. En ik vind het racen nog steeds elk jaar leuker worden, ook omdat ik nu langer bij deze ploeg zit."
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