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Visma-Lease a Bike stelt Van Hooydonck aan als sportief directeur

Sport
door anp
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DEN BOSCH (ANP) - Wielerteam Visma-Lease a Bike heeft Nathan Van Hooydonck per direct aangesteld als sportief directeur. De Belgische oud-wielrenner van de ploeg gaat leiding geven aan het sportmanagementteam.
De 30-jarige Van Hooydonck reed van 2021 tot en met 2023 voor de ploeg totdat hij door hartproblemen moest stoppen met profwielrennen. Hij bleef daarna nauw betrokken bij de organisatie als onderdeel van het Business Team.
De wielerploeg maakte in september bekend dat Jacco Verhaeren aan het einde van het jaar vertrekt als hoofd van het sportmanagementteam. In juni werd bekend dat sportief directeur Grischa Niermann het team verruilde voor een functie bij Lidl-Trek.
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