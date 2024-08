Visma-renners ondanks problemen AGU verzekerd van wielerkleding

ALKMAAR (ANP) - Renners van wielerploeg Visma - Lease a Bike hoeven voorlopig niet te vrezen voor een tekort aan wielerbroeken- en shirts door de financiële problemen bij kledingsponsor AGU. De voorraden aan wedstrijdkleding zijn vooralsnog voldoende, zeggen de bewindvoerders van het Alkmaarse bedrijf dat deze week uitstel van betaling aanvroeg. Dat geldt ook voor de kleding die AGU als sponsor van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) levert voor de nationale wielerploegen.

Een woordvoerder van Visma - Lease a Bike bevestigt dat de beschikbaarheid van wielerkleding tot het einde van het seizoen geen probleem is. Aan het einde van het huidige wielerseizoen zouden AGU en de topploeg uit elkaar gaan. Hij noemt de financieel wankele situatie niettemin vervelend, "niet op de laatste plaats omdat veel mensen hun baan dreigen te verliezen." Op dit moment heeft AGU 78 medewerkers.

Fietskledingbedrijf AGU kwam in 2022 in de financiële problemen door hoge onverkochte voorraden, een probleem waardoor meer fietsbedrijven na de coronapandemie in nood zijn gekomen. Het leidde tot een verlies van zo'n 1,8 miljoen euro en noodkrediet om de rekeningen te kunnen blijven betalen. Dit jaar werkte AGU aan een akkoord met schuldeisers, maar onlangs werd bekend dat deze zogeheten WHOA-procedure was mislukt.