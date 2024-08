China importeert record aan chipmachines om dreigende beperkingen

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Bedrijven in China hebben in de eerste zeven maanden van dit jaar een recordbedrag aan machines geïmporteerd voor het maken van chips. Volgens de Chinese douane hebben bedrijven van januari tot en met juli voor bijna 26 miljard dollar (zo'n 23,3 miljard euro) aan apparatuur voor chips in het buitenland gekocht.

Chinese bedrijven kopen meer machines voor het maken van chips om dreigende uitbreidingen van de exportbeperkingen aan het land voor te zijn. Onder meer de Verenigde Staten en Nederland hebben de export van chiptechnologie aan de op een na grootste economie van de wereld beperkt, uit angst dat China de technologie gebruikt om militair sterker te worden. Zo mag de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML zijn geavanceerdste machines en bepaalde modellen van de op een na nieuwste generatie niet in China verkopen.