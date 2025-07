FT: waarde xAI naar 200 miljard bij volgende financieringsronde

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk voor kunstmatige intelligentie, xAI, mikt bij een volgende financieringsronde op een waarde van wel 200 miljard dollar. Dat melden bronnen aan zakenkrant Financial Times. Daarmee zou xAI tien keer meer waard zijn dan begin volgend jaar.

Volgens Financial Times wordt momenteel bij xAI gesproken over een nieuwe financieringsronde en kan die volgende maand formeel beginnen. Naar verluidt zou het Saudische staatsinvesteringsfonds PIF een belangrijke rol spelen bij een deal. PIF en ook xAI wilden geen commentaar geven tegen de krant.

Het in 2023 door Musk opgerichte xAI heeft al miljarden opgehaald om zo verder te kunnen groeien in de concurrentiestrijd met rivalen als OpenAI, het bedrijf achter de bekende chatbot ChatGPT en het Chinese DeepSeek. Het bedrijf heeft een chatbot genaamd Grok die gebruikmaakt van data die wordt aangeleverd door het socialemediaplatform X, dat ook eigendom is van Musk.