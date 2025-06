Bol wint 400 meter horden op FBK Games met overmacht

HENGELO (ANP) - Femke Bol heeft bij de FBK Games in Hengelo met een baanrecord van 52,51 seconden indruk gemaakt op de 400 meter horden. De 25-jarige wereldkampioene was een fractie langzamer dan bij haar eerste Diamond League-wedstrijd van het seizoen in Rabat, waar ze won in 52,46 seconden.

Gianna Woodruff uit Panama werd tweede in 54,54. Emma Zapletalova uit Slowakije werd derde in 54,71.

Het oude record van Bol in Hengelo stond op 53,94 seconden. Dat liep ze in 2022. Sindsdien is de atlete een stuk sneller geworden. Haar Europees record staat op 50,95.